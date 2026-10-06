Взрывы прогремели в Сумах и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели в Сумах и Днепропетровске на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Сначала очевидцы услышали взрыв в Сумах. Подробностей произошедшего, включая сведения о возможных последствиях, источник не приводит.

Позднее громкий звук зафиксировали и в Днепропетровске. В этот момент предупреждение об опасности также действовало по всей области. Согласно данным официальной украинской онлайн-карты, режим воздушной тревоги сохраняется как в Сумской, так и в Днепропетровской области.