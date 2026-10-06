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Опубликовано 6 октября, 10:04

Взрывы прогремели в Сумах и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Klochkov SCS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Klochkov SCS

Взрывы прогремели в Сумах и Днепропетровске на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Сначала очевидцы услышали взрыв в Сумах. Подробностей произошедшего, включая сведения о возможных последствиях, источник не приводит.

Позднее громкий звук зафиксировали и в Днепропетровске. В этот момент предупреждение об опасности также действовало по всей области. Согласно данным официальной украинской онлайн-карты, режим воздушной тревоги сохраняется как в Сумской, так и в Днепропетровской области.

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Напомним, что взрывы в Сумах звучат регулярно. К примеру, пару дней назад город после очередной атаки российской армии заволокло дымом, из-за чего местные власти попросили жителей закрыть наглухо окна. Спустя несколько часов был нанесён новый удар.

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Владимир Озеров
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