Российские яхтсмены получили разрешение выступать на международных турнирах с национальным флагом и гимном. Совет World Sailing отменил ограничения на участие спортсменов из РФ, сообщил министр спорта Михаил Дегтярёв в своём Telegram-канале.

Решение международной федерации распространяется не только на индивидуальные старты, но и на командные соревнования. Россиянам больше не придётся выступать в нейтральном статусе, а новые правила, по словам министра, начинают действовать сразу после их принятия.

«Совет World Sailing принял решение отменить политику нейтралитета и вернуть российских яхтсменов к полноценному участию в международных соревнованиях под национальным флагом и с возможностью командных выступлений. Новые правила вступают в силу немедленно», — написал Дегтярёв.

Глава Минспорта поздравил отечественных спортсменов и Всероссийскую федерацию парусного спорта с возвращением полноценного допуска к соревнованиям.

Ограничения в отношении российских и белорусских яхтсменов действовали с 1 марта 2022 года. Тогда World Sailing приостановила их участие в турнирах под своей эгидой на фоне обострения ситуации на Украине. Лишь в июле 2025 года организация разрешила спортсменам двух стран вновь выходить на международные старты, но без национальной символики.

Следующий шаг был сделан в июне 2026 года, когда российским юниорам вернули право выступать с флагом и гимном. Теперь, согласно заявлению министра, аналогичные ограничения отменены и для остальных яхтсменов.