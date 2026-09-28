WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

Соединённые Штаты не планируют поставлять американское оружие Китаю. Представители администрации Дональда Трампа заявили об этом в Вашингтоне после слов посла США в КНР Дэвида Пердью о разговоре американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Один из американских чиновников сообщил газете, что у администрации нет планов по продаже вооружений Пекину. Другой представитель властей подчеркнул, что Вашингтон не делал китайской стороне подобных предложений.

«Продажи оружия Китаю запрещены законом», — заявил представитель администрации.

Публикация появилась после интервью Пердью телеканалу Fox News. Дипломат утверждал, что Трамп во время разговора с Си Цзиньпином однажды поинтересовался, не хотел бы китайский лидер приобрести американское вооружение. Представители администрации теперь заявляют, что практических планов таких поставок у США нет.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о существенном сокращении поддержки Ирана со стороны Китая на фоне давления Вашингтона. По его словам, у Тегерана остаётся около 15 млн баррелей нефти, которые ещё находятся в пути, а последние поставки могут поступить в Китай в течение двух недель. После этого, как утверждает Бессент, возможности Ирана обменивать нефть на другие товары и поддержку значительно сократятся. Глава Минфина также отверг сообщения о том, что Пекин наращивает военную и разведывательную помощь Тегерану.