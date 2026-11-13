Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы немедленно завершить военную кампанию против Ирана, однако не стал усиливать удары по просьбе пяти ближневосточных государств. Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ выступили за сохранение нынешнего положения дел, рассказал американский лидер в интервью журналисту Стивену Эй Смиту.

«Я мог бы завершить его немедленно. По просьбе стран, которые я пытаюсь защитить, мы пошли несколько более длинным и несколько более цивилизованным путём», — пояснил Трамп, отвечая на вопрос, почему Вашингтон до сих пор не завершил противостояние с Тегераном.

По словам президента, первой с просьбой повременить обратилась Саудовская Аравия. Эр-Рияд предложил оставить ситуацию без изменений на некоторое время. Аналогичную позицию заняли остальные четыре государства Персидского залива. Трамп признался, что не до конца согласен с таким подходом, однако решил прислушаться к союзникам.

Американский лидер подчеркнул, что без этих просьб США действовали бы гораздо жёстче. По его утверждению, Вашингтон намеренно не стал уничтожать большую часть мостов, электростанций и промышленных предприятий Ирана. Исключением стал один крупный мост, по которому американские военные нанесли удар.

«Мы уже зашли очень далеко. Мы атаковали их, но по большей части не трогали их мосты», — сказал Трамп.

При этом он заверил, что США вообще не наносили ударов по иранскому энергетическому сектору. Президент также утверждает, что при необходимости американские силы способны уничтожить ключевую энергетическую, транспортную и производственную инфраструктуру страны всего за три дня.

Ранее Life.ru рассказывал о новых условиях, выдвинутых Тегераном для возобновления переговоров с Вашингтоном. Председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что США должны выполнить семь требований Исламской Республики, прежде чем она согласится открыть Ормузский пролив. По словам политика, Тегеран уже передал американской стороне свои предложения и ожидает ответа. Одним из главных препятствий для достижения соглашения он назвал отсутствие доверия между государствами.

Однако уже 12 ноября Трамп заявил, что Соединённым Штатам больше не нужна сделка с Ираном. По словам главы Белого дома, Вашингтон располагает иранскими средствами на сотни миллиардов долларов и контролирует Ормузский пролив. При этом президент не уточнил, о каких именно активах идёт речь и на каком основании США могут ими распоряжаться.