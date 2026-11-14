Блогерша Валерия Чекалина впервые за долгое время вышла на связь с подписчиками и со слезами на глазах поблагодарила президента России Владимира Путина за помилование. В эмоциональном обращении она назвала 14 ноября одним из самых счастливых дней в своей жизни и призналась, что теперь у неё появился шанс победить рак. Своими переживаниями Лерчек поделилась в соцсетях.

«Это не просто бумажка с помилованием. Спасибо за доброту нашему президенту, это шанс на то, чтобы победить рак навсегда», — сказала Чекалина.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации/ler_chek

Блогер подчеркнула, что намерена продолжать борьбу с тяжёлым заболеванием ради близких. Она призналась, что лечение даётся ей непросто, однако отступать не собирается.

«И я очень хочу жить ради своей семьи, и я обязательно это сделаю, ради всех вас, хоть это и сложно, но я обязательно выдержу всё», — заявила Лерчек.

Отдельно Чекалина поблагодарила поклонников, которые поддерживали её на протяжении болезни. Она рассказала, что знает о молитвах подписчиков и свечах, которые люди ставят за её здоровье в храмах. По мнению блогера, их поддержка тоже помогла ей дождаться долгожданного решения.