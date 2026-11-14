«Счастливый день в моей жизни»: Лерчек поблагодарила всех за поддержку после помилования
Лерчек со слезами назвала день помилования одним из лучших в жизни
Блогерша Валерия Чекалина впервые за долгое время вышла на связь с подписчиками и со слезами на глазах поблагодарила президента России Владимира Путина за помилование. В эмоциональном обращении она назвала 14 ноября одним из самых счастливых дней в своей жизни и призналась, что теперь у неё появился шанс победить рак. Своими переживаниями Лерчек поделилась в соцсетях.
«Это не просто бумажка с помилованием. Спасибо за доброту нашему президенту, это шанс на то, чтобы победить рак навсегда», — сказала Чекалина.
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации/ler_chek
Блогер подчеркнула, что намерена продолжать борьбу с тяжёлым заболеванием ради близких. Она призналась, что лечение даётся ей непросто, однако отступать не собирается.
«И я очень хочу жить ради своей семьи, и я обязательно это сделаю, ради всех вас, хоть это и сложно, но я обязательно выдержу всё», — заявила Лерчек.
Отдельно Чекалина поблагодарила поклонников, которые поддерживали её на протяжении болезни. Она рассказала, что знает о молитвах подписчиков и свечах, которые люди ставят за её здоровье в храмах. По мнению блогера, их поддержка тоже помогла ей дождаться долгожданного решения.
12 ноября Валерия Чекалина обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании после вступления в силу приговора по делу о незаконных валютных операциях. Гагаринский районный суд Москвы назначил блогеру пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 763,5 миллиона рублей, а 5 ноября Мосгорсуд оставил основное наказание в силе. Утром 14 ноября президент подписал указ о помиловании Лерчек, освободив её от назначенного судом наказания и сняв судимость. Решение вступило в силу в день подписания документа.
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Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации/ler_chek