Более половины депутатов Госдумы уже используют искусственный интеллект в своей работе. При этом применение нейросетей, способных выдавать искажённую информацию, вызывает вопросы. Об этом в беседе с Life.ru рассказал депутат от КПРФ, член Комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Ивачёв.

Депутат Ивачёв об использовании ИИ в Госдуме. Видео © Life.ru

«Я вам открою секрет, на мой взгляд, вот я сколько уже общаюсь с коллегами, да большинство депутатов уже пользуются различными агентами», — поделился парламентарий.

При этом Ивачёв предупредил, что ИИ-агенты способны формировать ответы на основе искажённых данных и действовать вопреки государственным интересам. Поэтому, подчеркнул депутат, России необходимо развивать собственную суверенную модель искусственного интеллекта.

Ранее председатель профильного комитета Госдумы Александр Сидякин рассказал Life.ru о планах создания ИИ-агента для анализа законодательных инициатив. Кроме того, депутаты комитета договорились полностью отказаться от бумажных документов и перейти на электронный документооборот. Первый зампред комитета Антон Немкин также объяснял, какую работу парламентарии готовы доверить нейросетям. Речь идёт о подготовке документов и анализе информации, но не о принятии законодательных решений.