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Опубликовано 26 сентября, 08:20

Яне Трояновой* не удалось оспорить суровый приговор за призыв убивать русских детей

Военный суд оставил в силе восьмилетний приговор актрисе Яне Трояновой*

Яна Троянова*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ troyanovayana

Яна Троянова*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ troyanovayana

Приговор актрисе Яне Трояновой*, который вынес Второй Западный окружной военный суд в ноябре 2025 года, остаётся в силе. Её признали виновной в возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Апелляционный военный суд отклонил жалобу.

«Судебный акт оставлен без изменения», — сказано в решении судьи.

Суд заочно назначил Трояновой* восемь лет колонии общего режима. Помимо этого, актрису оштрафовали на 250 тысяч рублей и на четыре года лишили права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в интернете и администрированием сайтов и каналов.

Одним из оснований для уголовного дела стало опубликованное в июне 2024 года интервью актрисы. В суде выступил, который заявил, что слышал, как актриса призывала убивать русских детей. Троянова* находится за пределами России и была объявлена в международный розыск.

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* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Милена Скрипальщикова
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