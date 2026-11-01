Японский доброволец с позывным Даня, который служит в российском спецназе «Ахмат», заявил, что на родине его считают террористом из-за участия в боевых действиях на стороне России. Об этом военнослужащий рассказал в интервью ТАСС.

«Я приехал в Россию, поэтому они сказали, что я террорист», — поделился боец, отвечая на вопрос об отношении японских властей к конфликту на Украине.

По мнению добровольца, реакция Токио была бы совершенно другой, если бы он решил вступить в ряды ВСУ. Даня считает, что в таком случае японское правительство воспринимало бы его как «настоящего героя».

Ранее Life.ru рассказывал, что Даня сжёг японский паспорт после получения российского гражданства. Военнослужащий объяснил свой поступок желанием полностью связать жизнь с Россией. Кадры уничтожения документа опубликовал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Между тем отношения Москвы и Токио остаются напряжёнными. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Японию о жёстком ответе в связи с поставками боевых беспилотников Украине. Дипломат подчеркнула, что подобные действия не останутся без последствий для японской стороны.