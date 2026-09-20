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Опубликовано 19 сентября, 23:29

Явка на выборах депутатов Госдумы составила 44,58% к 02:00 мск

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

К 02:00 мск избирательные участки на выборах депутатов Госдумы обеспечили явку 44,58% по федеральному округу. Показатель опубликован Центральной избирательной комиссией на официальном сайте.

«Ход голосования по федеральному округу — 44,58%», — сообщает ЦИК.

К 00:00 мск явка на выборах по федеральному округу составляла 44,57%. Выборы депутатов Госдумы проходят с 18 по 20 сентября

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Ранее стало известно, что публикация первых результатов выборов депутатов Госдумы начнётся после завершения голосования в Калининградской области. Там избирательные участки закроются в 21:00 мск 20 сентября.

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