Южная Корея свернула испытания военного ИИ на Украине из-за скандала
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Южнокорейская компания Newtype Industries прекратила испытания системы искусственного интеллекта для артиллерии на Украине из-за дипломатического конфликта между Киевом и Сеулом. Об этом сообщил руководитель стартапа Сонвона Чо журналу The Diplomat.
«Основной причиной прекращения сотрудничества [по проекту] стал дипломатический конфликт между Южной Кореей и Украиной», — говорится в публикации.
По информации издания, в середине октября Сонвон Чо получил уведомление с требованием остановить работу компании на Украине. До этого стартап испытывал в подразделениях ВСУ программу Barbara, которая использует искусственный интеллект для артиллерии.
Руководитель Newtype Industries рассказал, что украинский куратор проекта сообщил ему о распоряжении руководства прекратить все испытания.
Ранее Life.ru писал, что Южная Корея допустила разрыв дипломатических отношений с Украиной из-за разногласий между странами. Поводом стали заявления Владимира Зеленского о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. Южнокорейский лидер Ли Чже Мён заявил, что эту информацию следовало сохранить в тайне.
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