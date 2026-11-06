Южнокорейская компания Newtype Industries прекратила испытания системы искусственного интеллекта для артиллерии на Украине из-за дипломатического конфликта между Киевом и Сеулом. Об этом сообщил руководитель стартапа Сонвона Чо журналу The Diplomat.

«Основной причиной прекращения сотрудничества [по проекту] стал дипломатический конфликт между Южной Кореей и Украиной», — говорится в публикации.

По информации издания, в середине октября Сонвон Чо получил уведомление с требованием остановить работу компании на Украине. До этого стартап испытывал в подразделениях ВСУ программу Barbara, которая использует искусственный интеллект для артиллерии.

Руководитель Newtype Industries рассказал, что украинский куратор проекта сообщил ему о распоряжении руководства прекратить все испытания.