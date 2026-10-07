Заблудился в лесу и вышел к пограничникам: Минобороны раскрыло, как бывший украинский футболист попал в плен

Бывший украинский футболист Егор Азбукин попал в российский плен в Сумской области после того, как заблудился в лесу. Обстоятельства его пленения раскрыли в Минобороны России.

По данным ведомства, после мобилизации Азбукин сначала прошёл подготовку, а затем охранял транспорт 5-го пограничного отряда в районе города Лебедин вдали от линии боевого соприкосновения. Позже его перевели в Шосткинский район, где он должен был оборудовать позиции.

Как отмечает Минобороны РФ, позицию обнаружили военнослужащие группировки войск «Север» и нанесли по ней огневое поражение. После этого Азбукин заблудился в лесу и добровольно сдался российским военным.

«Попал в плен к российским пограничникам», — рассказал он на опубликованном ведомством видео. Азбукин также положительно отозвался об обращении с ним в плену.

До мобилизации в 2024 году мужчина учился в аграрном университете. Ранее он выступал за несколько украинских футбольных команд, играл в Венгрии и, по собственным словам, был близок к просмотру в московском ЦСКА. После завершения спортивной карьеры Азбукин сменил несколько работ, в том числе трудился оператором на газовой заправке.

Напомним, о пленении Азбукина стало известно в июле. В обращении к родным спортсмен заявил, что с ним всё хорошо. Он попросил супругу и близких записать для него видеообращение, чтобы поддерживать связь.

Ранее Life.ru рассказывал, что воюющие на стороне РФ бывшие бойцы ВСУ взяли в плен группу украинских солдат на Красноармейском направлении. Как сообщил командир разведгруппы батальона имени Максима Кривоноса с позывным Борзый, ранее служивший в украинском спецназе, бойцы получили информацию о высадке группы украинских военных неподалёку от их позиций, после чего им поставили задачу атаковать противника и взять как можно больше солдат в плен.