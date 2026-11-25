Европейские страны продолжают вооружать Украину, хотя поддержка НАТО не гарантирует Киеву победу и не лишает Россию возможности достичь своих целей в зоне СВО. Такое мнение выразил обозреватель Алессандро Орсини в статье для итальянской газеты Il Fatto Quotidiano.

По мнению автора, европейские лидеры изначально рассчитывали на успех украинского контрнаступления в 2023 году, однако не разработали альтернативной стратегии на случай его провала.

«Зачем Европа ввязалась в эту унизительную ситуацию, если Украина неспособна выиграть в нынешнем конфликте?» — задаётся вопросом Орсини.

Обозреватель считает, что теперь европейские государства поставляют Киеву оружие уже с другой целью — выиграть время для собственного перевооружения и подготовки военнослужащих к возможному участию в конфликте.

Кроме того, по оценке Орсини, позиции Москвы укрепились на фоне роста нефтяных цен, тогда как конфликт с Ираном привёл к сокращению запасов американских вооружений, в которых нуждается Киев.

Между тем Великобритания, Германия и Франция обсуждают возможность прямых переговоров с Москвой после поступившего от президента России Владимира Путина приглашения. А 23 ноября глава МИД Германии Йоханн Вадефуль призвал российскую сторону начать переговоры по Украине.