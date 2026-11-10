«Зачем они это делают?» У Захаровой возник вопрос к незваным делегатам ЕС в Абу-Даби
Захарова захотела спросить у делегатов ЕС, зачем они прилетели в Абу-Даби
Обложка © МИД России
Цель приезда европейских делегатов в Абу-Даби, где проходят переговоры России, США и Украины, вызывает вопросы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила в интервью журналисту ИС «Вести», что представители Европы прибыли в ОАЭ ради информационной поддержки Киева.
«Купили, видимо, билеты. Отсидятся в отеле. Зачем они это делают?... Было бы здорово спросить у них и ещё интереснее услышать ответ... Запретить им никто не может. Видимо, какая-то промо-акция», — заметила Захарова.
По оценке представителя российского внешнеполитического ведомства, европейские делегации могут использовать своё присутствие в Абу-Даби для информационного сопровождения украинской стороны. При этом непосредственно в трёхсторонних переговорах между Москвой, Вашингтоном и Киевом европейские представители не участвуют.
Переговоры России, США и Украины стартовали 10 ноября и рассчитаны на два дня. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. Вашингтон представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила планы ЕС направить своих представителей в Абу-Даби. Предполагалось, что они будут находиться рядом с местом проведения переговоров, но не за основным столом. Уже утром 10 ноября Рустем Умеров объявил о начале отдельных консультаций украинской делегации с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии. По его словам, Киев намерен согласовывать с западными партнёрами дальнейшие действия перед трёхсторонними обсуждениями.
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