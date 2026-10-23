«Зачем ждать 60 дней?»: Экс-пресс-секретарь Зеленского заподозрила его в обмане Запада ради выборов
Мендель обвинила Зеленского в обмане Запада из-за условий проведения выборов
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Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила украинского лидера в попытке ввести западную аудиторию в заблуждение заявлениями о необходимости двухмесячного перемирия для проведения президентских выборов. По её мнению, власти Киева могли бы начать подготовку законодательства уже сейчас, не дожидаясь прекращения боевых действий.
В публикации в соцсети Мендель обратила внимание на то, что Верховная рада продолжает работать и обладает всеми полномочиями для рассмотрения законопроектов. Поэтому она усомнилась в объяснениях Зеленского, который связывает подготовку выборов с обязательным прекращением огня на 60 дней.
Бывшая представительница президентской администрации считает, что украинские власти могли бы продемонстрировать готовность к голосованию, заранее подготовив необходимые изменения в законодательстве. По её оценке, ссылки на парламент и перемирие могут быть рассчитаны прежде всего на западных политиков и избирателей, недостаточно знакомых с украинской правовой системой.
Поводом для критики стали недавние заявления Зеленского в ответ на призыв президента США Дональда Трампа провести выборы на Украине. Украинский лидер сообщил, что готов организовать голосование, если Россия согласится на полное прекращение огня продолжительностью 60 дней. Позже, в интервью Financial Times экс-комик раскритиковал обсуждение смены власти в Киеве, хотя ранее выразил готовность организовать голосование.
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