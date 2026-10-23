«Зачем ждать 60 дней?»: Экс-пресс-секретарь Зеленского заподозрила его в обмане Запада ради выборов

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила украинского лидера в попытке ввести западную аудиторию в заблуждение заявлениями о необходимости двухмесячного перемирия для проведения президентских выборов. По её мнению, власти Киева могли бы начать подготовку законодательства уже сейчас, не дожидаясь прекращения боевых действий.

В публикации в соцсети Мендель обратила внимание на то, что Верховная рада продолжает работать и обладает всеми полномочиями для рассмотрения законопроектов. Поэтому она усомнилась в объяснениях Зеленского, который связывает подготовку выборов с обязательным прекращением огня на 60 дней.

Бывшая представительница президентской администрации считает, что украинские власти могли бы продемонстрировать готовность к голосованию, заранее подготовив необходимые изменения в законодательстве. По её оценке, ссылки на парламент и перемирие могут быть рассчитаны прежде всего на западных политиков и избирателей, недостаточно знакомых с украинской правовой системой.