Задержан председатель фракции «Яблоко» в Екатеринбургской гордуме Киселёв

В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали депутата городской думы, председателя фракции партии Яблоко Константина Киселёва. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского регионального отделения партии.

Инцидент произошёл утром, когда депутат выходил из своего дома. По словам коллег, Константин Киселёв направлялся на дебаты в студию ВГТРК–Урал. В данный момент политик, который также является кандидатом в депутаты Государственной Думы по одномандатному округу, находится у сотрудников полиции.

Представители партии отмечают, что депутату вменяют совершение административного правонарушения. Предварительно речь идет о статье, связанной с демонстрацией экстремистской символики.

Ситуация вокруг отделения партии Яблоко в Свердловской области остается напряжённой. Ранее стало известно, что Свердловский областной суд удовлетворил исковое заявление регионального отделения ЛДПР, постановив отменить регистрацию списка кандидатов Яблока по единому округу на выборах в законодательное собрание региона.

Тем временем Центризбирком отменил регистрацию Николая Бондаренко (КПРФ) как кандидата в депутаты Госдумы девятого созыва. Соответствующее решение принято на заседании комиссии. Политик шёл первым номером в региональной группе № 16, куда входят Удмуртия и Пермский край. Причиной для исключения из федерального списка стало судебное постановление. Октябрьский районный суд Саратова 21 августа признал Бондаренко нарушившим статью 20.3 КоАП РФ. Саратовский областной суд 4 сентября оставил это решение в силе.