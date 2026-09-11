Загадочное «оружие» засняли у индийских хостес на «Иннопроме»: как они защитят высоких гостей
Индийских девушек на «Иннопроме» вооружили мухобойками для защиты гостей
Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев заснял необычные кадры на промышленной выставке «Иннопром», организованной министерствами промышленности и торговли России и Индии. Его внимание привлекли загадочные девайсы в руках индийских девушек, похожие на теннисные ракетки. Оказалось, что принимающая сторона подошла к организации мероприятия с максимальной практичностью и решила так защитить высокопоставленных гостей от назойливых тропических насекомых.
Видео © Телеграм / Юнашев LIVE
«Сначала не понял, что за ракетки в руках у барышень на выставке «Иннопром», организованной министерствами промышленности и торговли России и Индии. Уточнил: оказалось, это электрические мухобойки. В Индии демонстрируют максимальный уровень заботы о гостях», — заметил Юнашев.
Российский лидер прилетел в Нью-Дели 11 сентября для участия в XVIII саммите БРИКС. В аэропорту президента встретил государственный министр Кирти Вардхан Сингх. В графике Путина в первый день поездки значатся выступление на Деловом форуме БРИКС, двусторонняя встреча с премьер-министром Нарендрой Моди, а также личное посещение выставки «Иннопром», тогда как основные заседания лидеров объединения пройдут 12–13 сентября.
Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международная политика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.