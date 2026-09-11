Загадочное «‎оружие» засняли у индийских хостес на «Иннопроме»: как они защитят высоких гостей

Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев заснял необычные кадры на промышленной выставке «Иннопром», организованной министерствами промышленности и торговли России и Индии. Его внимание привлекли загадочные девайсы в руках индийских девушек, похожие на теннисные ракетки. Оказалось, что принимающая сторона подошла к организации мероприятия с максимальной практичностью и решила так защитить высокопоставленных гостей от назойливых тропических насекомых.

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«Сначала не понял, что за ракетки в руках у барышень на выставке «Иннопром», организованной министерствами промышленности и торговли России и Индии. Уточнил: оказалось, это электрические мухобойки. В Индии демонстрируют максимальный уровень заботы о гостях», — заметил Юнашев.