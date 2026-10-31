Захарова напомнила Сикорскому о «неловком моменте» из-за событий в Польше

Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал присутствие Сергея Лаврова на встрече министров иностранных дел G20 «неловким моментом», однако вскоре сам получил язвительный ответ из Москвы. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила польскому дипломату его слова на фоне событий у Конституционного трибунала в Польше.

«Кажется, к вечеру в Польше наступил «неловкий момент», пан Сикорский, о котором Вы говорили утром в Атланте?» — написала Захарова в телеграм-канале.

Поводом для резкого комментария стали высказывания Сикорского об участии главы российского внешнеполитического ведомства в международных переговорах. Захарова обратила внимание на статус самой Польши, которая не является постоянным участником объединения, но получила возможность присутствовать на министерском совещании, заменив Южно-Африканскую Республику.

«И это говорит глава МИД страны, не входящей в «двадцатку» и занимающей на этой встрече чужое кресло — место ЮАР», — написала дипломат.