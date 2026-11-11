Тайные пыточные на Украине приносят доход тем, кто их содержит и покровительствует их работе, утверждает официальный представитель МИД России Мария Захарова. На брифинге дипломат обвинила украинские власти в использовании этих «гестаповских подвалов» одновременно для пополнения армии и заработка на удерживаемых людях.

«Попадающие в подобные казематы являются не только ресурсом для пополнения ВСУ, что очевидно, они являются ещё и источником стабильного дохода для тех, кто содержит и патронирует подобные пыточные», — сказала Захарова.