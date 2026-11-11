Захарова назвала «гестаповские подвалы» источником денег для Украины
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Тайные пыточные на Украине приносят доход тем, кто их содержит и покровительствует их работе, утверждает официальный представитель МИД России Мария Захарова. На брифинге дипломат обвинила украинские власти в использовании этих «гестаповских подвалов» одновременно для пополнения армии и заработка на удерживаемых людях.
«Попадающие в подобные казематы являются не только ресурсом для пополнения ВСУ, что очевидно, они являются ещё и источником стабильного дохода для тех, кто содержит и патронирует подобные пыточные», — сказала Захарова.
По её словам, в подобных «гестаповских подвалах» оказываются уклоняющиеся от мобилизации, мобилизованные и военнослужащие, самовольно оставившие части. Представитель МИД также обвинила Киев в попытках переключить общественное внимание с сообщений о тайных тюрьмах на активистов, которые предали их огласке.
Ранее разгорелся скандал из-за пыточной в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где держали около 40 мужчин и 14-летнего подростка. Всех их жестоко избивали, лишали еды и воды. Историю предала огласке врач Валентина Молодая, которую попросила приехать к подвалу мать одного из узников тайной тюрьмы. Теперь медика пытаются выставить провокатором, её взяли под арест за создание «угрозы» стране. В Нацгвардии заявили, что подвал вовсе не пыточная, а «место дислокации военных». Нахождение там избитого подростка в Киеве объяснить не смогли. Простые украинцы устроили акцию протеста с призывов призвать к ответственности виновных, но самих митингующих задержали. Василий Небензя поднял на заседании Совета Безопасности ООО тему тайных тюрем в Незалежной и призвал вмешаться.