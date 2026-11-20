Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Владимира Зеленского «ряженым террористом-попрошайкой», раскритиковав его попытки добиться новых поставок западного вооружения на саммите Европейского политического сообщества в Дублине. По мнению дипломата, украинскому лидеру не удалось впечатлить европейских партнёров своими требованиями. Об этом она заявила на брифинге для журналистов.

Захарова напомнила, что на встрече 12 ноября Зеленский призывал европейские страны предоставить Киеву дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны и истребители F-16. Кроме того, украинский политик настаивал на продолжении антироссийского курса.

Представитель МИД РФ сравнила поведение Зеленского с действиями «ряженого террориста-попрошайки», который пытался добиться от европейских лидеров дополнительной военной помощи.

«Красноречие Зеленского не произвело на партнёров должного впечатления. Они ограничились общими словами о поддержке киевского режима», — заявила Захарова.

Дипломат также подвергла критике сам формат Европейского политического сообщества. По её мнению, эта площадка не приносит ощутимых практических результатов и используется Евросоюзом в качестве вспомогательного механизма для продвижения своих политических подходов среди других государств.