Владимир Зеленский сообщил, что 12 ноября встретится в Дублине с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. После их переговоров в России стороны намерены вновь согласовать позиции и определить возможные дальнейшие шаги.

«Американские представители едут в Россию, и после этой беседы ещё раз скоординируем позиции и определим, какие следующие шаги возможны. Встретимся с ними завтра в Дублине», — написал он в своём телеграм-канале после доклада украинской делегации.

По словам Зеленского, на встречах с представителями России и США в Абу-Даби удалось договориться о подготовке нового обмена пленными. Переговорщики также обсудили вопросы безопасности и дальнейшее участие европейцев в дипломатической работе.

Зеленский настаивает, что Европа должна быть представлена на всех этапах реальной дипломатии. Он также призвал Вашингтон занять сильную позицию и воздействовать на Москву, чтобы добиться прекращения конфликта.

До контактов с Киевом американские посредники планировали провести переговоры с Москвой. Ключевые темы московских переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером собраны в обзоре Life.ru.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетят в Москву утром 12 ноября. Их переговоры с Владимиром Путиным запланированы на первую половину дня.