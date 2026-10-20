Захарова: Нидерланды не ответили на ноту Москвы из-за слов о России

Россия направила Нидерландам ноту протеста после высказывания первого вице-премьера и министра обороны королевства Дилан Йешильгёз-Зегериус, назвавшей РФ врагом. Однако официального ответа от Гааги до сих пор не поступило, сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

«Действительно, в связи с упомянутыми Вами высказываниями Д. Ешильгез-Зегериус посольством России была направлена нота в МИД Нидерландов. Официальный ответ на нее пока не поступил», — говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте ведомства.

При этом Захарова уточнила, что отдельные представители нидерландского правительства уже успели публично высказать свою позицию. В частности, глава МИД страны Том Берендсен поддержал коллегу, назвав Россию главной угрозой безопасности королевства.

Поводом для дипломатического протеста стало заявление Йешильгёз-Зегериус от 8 октября. Во время обсуждения оборонного бюджета в парламенте она назвала Россию врагом Нидерландов, подчеркнув, что больше не намерена использовать слово «агрессор». При этом министр уточнила, что её высказывание не означает состояния войны между странами.

Российское посольство после этого потребовало разъяснить, отражают ли слова министра позицию всего правительства. Дипломаты также поставили вопрос о возможном изменении внешнеполитического курса Гааги в сторону прямой военной конфронтации с Москвой.

Ранее Life.ru рассказывал, что Нидерланды уже вызывали российского дипломата из-за инцидента с беспилотником в немецком Лейпциге. В начале сентября МИД королевства обвинил Москву в причастности к произошедшему и сообщил о подготовке ответных мер Евросоюза. Российская дипмиссия отвергла обвинения как безосновательные и предупредила, что любые недружественные действия не останутся без ответа.