Французские власти опасаются протестов собственного населения, хотя пугают граждан нападением России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, сообщения о секретном бункере президента Эмманюэля Макрона показали, откуда в действительности Париж ждёт угрозы.

Дипломат напомнила, что французов запугивали скорым нападением с востока, ссылаясь при этом на Россию. Историю с убежищем для главы государства она назвала опровержением подобных заявлений.

«Вот классическое вам развенчивание дезинформации. Вот она, классика, вот она, проза жизни», — подчеркнула Захарова в эфире радио Sputnik.