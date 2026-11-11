Захарова — о бункере Макрона: Пугает Россией, но боится собственных граждан
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Французские власти опасаются протестов собственного населения, хотя пугают граждан нападением России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, сообщения о секретном бункере президента Эмманюэля Макрона показали, откуда в действительности Париж ждёт угрозы.
Дипломат напомнила, что французов запугивали скорым нападением с востока, ссылаясь при этом на Россию. Историю с убежищем для главы государства она назвала опровержением подобных заявлений.
«Вот классическое вам развенчивание дезинформации. Вот она, классика, вот она, проза жизни», — подчеркнула Захарова в эфире радио Sputnik.
Напомним, о плане эвакуации Эмманюэля Макрона в тайное убежище за пределами Парижа на случай штурма Елисейского дворца стало известно на фоне беспорядков во Франции. Сценарий описали авторы книги «Новая армия теней». По их сведениям, подготовка укрытия началась после выступлений «жёлтых жилетов» в 2018 году.