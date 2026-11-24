Министерство иностранных дел России опровергло сообщения о высылке двух российских дипломатов с Кипра. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала появившуюся в зарубежных СМИ информацию не соответствующей действительности.

«Речь идёт о спекуляциях в СМИ, которые мы обычно не комментируем. Однако в данном случае могу сказать, что содержание этих публикаций не соответствует действительности», — заявила дипломат «Интерфаксу».

Напомним, ранее кипрский телеканал ANT1 Live и издание Politico со ссылкой на источники сообщили о предполагаемой высылке двух сотрудников российской дипмиссии. Их якобы заподозрили в попытках получить доступ к секретной информации, касающейся безопасности Кипра и Евросоюза. По утверждению телеканала, о ходе операции был проинформирован президент республики Никос Христодулидис.

Между тем 20 ноября Дания объявила российского военного атташе персоной нон грата и потребовала от него покинуть страну в течение семи дней. Захарова пообещала ответные меры со стороны Москвы.