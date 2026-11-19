Смартфоны вверх: Захарова показала толпы оживлённых китайцев у кортежа Путина
Захарова показала, как китайцы встречают кортеж Путина в Шэньчжэне
Обложка © Telegram/ Мария Захарова
Жители китайского Шэньчжэня выстроились вдоль дороги, чтобы увидеть проезжающий кортеж президента России Владимира Путина. Многие достали смартфоны и начали снимать автомобили российского лидера. Кадрами необычного внимания к президентскому кортежу поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Китайцы фотографируют кортеж президента России», — подписала дипломат фото и видео, опубликованные в своём официальном Telegram-канале.
На кадрах видно большое скопление людей вдоль дороги. Жители Шэньчжэня направляют камеры телефонов на проезжающие автомобили, стараясь запечатлеть движение президентского кортежа.
Владимир Путин находится в Китае с рабочим визитом. Российский лидер прибыл в Шэньчжэнь для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит 18–19 ноября. В программе визита — встречи с зарубежными лидерами, включая председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.
Ранее Life.ru подробно рассказывал о подготовке трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае, её повестке и дипломатическом значении.
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