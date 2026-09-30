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Регион
Опубликовано 30 сентября, 12:40

Захарова: Портрет Путина смутил немецкую делегацию на встрече глав МИД в ООН

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Делегация Германии перед встречей Йоханна Вадефуля с Сергеем Лавровым в ООН интересовалась, останется ли в комнате портрет Владимира Путина, рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По её словам, вопрос возник у сотрудников немецкого протокола, которые пришли готовить переговоры и увидели изображение российского президента на стене. Она поинтересовались: «А этот портрет останется, когда будет Вадефуль?».

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«Этот портрет останется, и когда будет Вадефуль, и когда Вадефуля не будет», — сыронизировала дипломат.

Коллегам из ФРГ объяснили, что портрет находится там постоянно: размещать его вместе с флагом — российская традиция, которую гостям следует уважать, отметила Захарова в эфире радио Sputnik.

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Ранее Захарова заявила, что Германия пыталась ограничить работу прессы на встрече Лаврова и Вадефуля. Немецкая сторона предлагала сократить число журналистов и отключить микрофоны, чтобы исключить запись звука. Однако Москва отвергла условия Берлина.

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Борис Эльфанд
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