Мария Захарова предложила назвать воображаемое продолжение книг об Алисе «Алиса на Банковой». Так официальный представитель МИД России отреагировала на сообщение о том, что глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* заплатит штраф за использование русского языка во время столкновений под Киевом.

«Причём ничего и придумывать не надо — пиши с натуры», — написала Захарова в соцсетях.

О штрафе сообщила уполномоченная по защите государственного языка Украины Елена Ивановская. По её словам, с Будановым* уже провели беседу, он признал нарушение, а штраф будет уплачен в установленный срок. Сумму омбудсмен не назвала.

Поводом для проверки стали события 2 ноября в Петропавловской Борщаговке. Буданов* приехал к дому, возле которого собрались люди после сообщений о том, что внутри удерживали и избивали мужчин. На опубликованных кадрах глава президентского офиса разговаривал по-русски с 14-летним подростком и обращался к собравшимся.

Ещё до заявления Ивановской Захарова обратила внимание на запись разговора Буданова* с подростком. Она спросила, какой штраф может грозить чиновнику и могут ли наказать самого подростка и СМИ, показавшие видео.