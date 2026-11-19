Россия намерена потребовать от ЮНЕСКО включить в статистику всех погибших российских журналистов без исключения. Москва также будет добиваться исправления ошибок прежнего руководства организации. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Намерены поставить перед гендиректором вопрос о необходимости надлежащего учета официальной информации государств-членов об убийствах журналистов без каких-либо различий», — говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Поводом для заявления стало открытие 19 ноября 35-й сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО. На заседании, которое продлится два дня, рассмотрят доклад о безопасности журналистов за 2024–2025 годы.

За этот период в мире погибли 189 журналистов, что на 20% больше, чем за предыдущие два года. При этом 127 человек погибли в зонах вооружённых конфликтов. Организация также сообщила, что 86% убийств журналистов остаются безнаказанными.

Российская сторона считает, что при подготовке подобных отчётов необходимо учитывать сведения всех государств — членов ЮНЕСКО без избирательного подхода. По словам Захаровой, Москва будет настаивать на пересмотре прежней практики и включении в международную статистику всех погибших российских сотрудников СМИ.

Ранее Life.ru рассказывал, что в сентябре Захарова обвинила ЮНЕСКО в игнорировании гибели российских журналистов. Дипломат выступила с критикой на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана, назвав подобный подход «новым расизмом». Ещё раньше МИД опубликовал поимённый список погибших российских медиаработников. В перечень вошли 20 человек, включая Антона Волошина, Андрея Стенина, Дарью Дугину и Ростислава Журавлёва. В ведомстве также сообщили о десятках раненых сотрудников СМИ.