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Регион
Опубликовано 21 сентября, 09:04

Захарова: ЮНЕСКО не включает погибших журналистов РФ в свои списки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «новым расизмом» невключение погибших российских журналистов в профильные списки ЮНЕСКО. С таким заявлением она выступила на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.

По словам дипломата, сообщения о гибели сотрудников российских СМИ не находят отражения в докладах международной организации.

«Так почему же журналистов 1/5 суши, а именно столько занимает Россия места на земле, в эти списки убитых не включают? Это же и есть новый расизм», — заявила Захарова.

Она также раскритиковала реакцию западных профессиональных объединений. По её словам, организации, которые позиционируют себя как защитники свободы слова, не поднимают вопрос о погибших российских журналистах.

Медиафорум OANA проходит в Москве и приурочен к 65-летию организации. Она объединяет 41 информационное агентство из 33 стран.

Список погибших за правду: МИД РФ обвинил Киев в терроре против журналистов
Список погибших за правду: МИД РФ обвинил Киев в терроре против журналистов

Россия ранее уже предъявляла претензии ЮНЕСКО из-за докладов о безопасности работников СМИ. В частности, Москва потребовала объяснений после публикации документа, где не были упомянуты погибшие российские журналисты. Позднее Захарова заявляла, что ответственные за гибель сотрудников российских СМИ должны понести наказание, а в сентябре МИД опубликовал перечень погибших журналистов и вновь обвинил Запад в молчании.

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Дарья Денисова
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