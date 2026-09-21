Захарова: ЮНЕСКО не включает погибших журналистов РФ в свои списки
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «новым расизмом» невключение погибших российских журналистов в профильные списки ЮНЕСКО. С таким заявлением она выступила на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.
По словам дипломата, сообщения о гибели сотрудников российских СМИ не находят отражения в докладах международной организации.
«Так почему же журналистов 1/5 суши, а именно столько занимает Россия места на земле, в эти списки убитых не включают? Это же и есть новый расизм», — заявила Захарова.
Она также раскритиковала реакцию западных профессиональных объединений. По её словам, организации, которые позиционируют себя как защитники свободы слова, не поднимают вопрос о погибших российских журналистах.
Медиафорум OANA проходит в Москве и приурочен к 65-летию организации. Она объединяет 41 информационное агентство из 33 стран.
Россия ранее уже предъявляла претензии ЮНЕСКО из-за докладов о безопасности работников СМИ. В частности, Москва потребовала объяснений после публикации документа, где не были упомянуты погибшие российские журналисты. Позднее Захарова заявляла, что ответственные за гибель сотрудников российских СМИ должны понести наказание, а в сентябре МИД опубликовал перечень погибших журналистов и вновь обвинил Запад в молчании.
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