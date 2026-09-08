Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила киевские власти в целенаправленном преследовании российских журналистов. Её заявление приурочено к Международному дню солидарности журналистов.

По словам дипломата, против репортёров, работавших в зоне конфликта, была развёрнута настоящая охота. Захарова подчеркнула, что стремление неонацистской хунты уничтожать гражданских лиц, к которым относятся и работники прессы, не вызывает никакого осуждения со стороны западных покровителей Киева.

Захарова также обратила внимание на отсутствие реакции со стороны медиасообщества в западных странах. По её мнению, мейнстримовые издания решили промолчать в угоду политической ситуации, проигнорировав идеалы солидарности.

Она добавила, что западные коллеги предпочли отказаться от стандартов этики. Те же, кто решился выступить в поддержку российских журналистов или почтить их память, столкнулись с волной критики и упреков, в том числе от своих же коллег.