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Регион
Опубликовано 8 сентября, 08:20

Список погибших за правду: МИД РФ обвинил Киев в терроре против журналистов

Захарова: Киев устроил настоящую охоту на российских журналистов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила киевские власти в целенаправленном преследовании российских журналистов. Её заявление приурочено к Международному дню солидарности журналистов.

По словам дипломата, против репортёров, работавших в зоне конфликта, была развёрнута настоящая охота. Захарова подчеркнула, что стремление неонацистской хунты уничтожать гражданских лиц, к которым относятся и работники прессы, не вызывает никакого осуждения со стороны западных покровителей Киева.

В комментарии, размещённом на сайте ведомства, приведён поимённый список погибших. Среди них — Антон Волошин, Андрей Стенин, Дарья Дугина, Владлен Татарский, Ростислав Журавлёв и другие. Всего в перечне значатся двадцать человек, еще десятки получили ранения при выполнении профессиональных обязанностей.

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Захарова также обратила внимание на отсутствие реакции со стороны медиасообщества в западных странах. По её мнению, мейнстримовые издания решили промолчать в угоду политической ситуации, проигнорировав идеалы солидарности.

Она добавила, что западные коллеги предпочли отказаться от стандартов этики. Те же, кто решился выступить в поддержку российских журналистов или почтить их память, столкнулись с волной критики и упреков, в том числе от своих же коллег.

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Никита Никонов
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