Вдове военкора Журавлёва подарили автомобиль в рамках акции «Мы помним»

В Москве в рамках благотворительной программы «Мы помним» вдове военного корреспондента Ростислава Журавлёва Екатерине вручили автомобиль. Церемония прошла в субботу на полях XX Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии, посвящённого памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Об этом пишет РИА «Новости».

Ключи от автомобиля Belgee S50 ей передал губернатор Курской области и секретарь Союза журналистов России Александр Хинштейн. Во время мероприятия он подчеркнул роль журналистов, работающих в зонах конфликтов.

«Журналисты не идут в атаку, не носят оружие. Их оружие — это слово, это правда», — сказал Хинштейн.

Ростислав Журавлёв работал военным корреспондентом с 2012 года, а с 2021 года — в РИА «Новости». Он освещал события в Донбассе и других регионах в ходе специальной военной операции.