Вдове военкора Журавлёва подарили автомобиль в рамках акции «Мы помним»
Обложка © VK / Ростислав Журавлёв
В Москве в рамках благотворительной программы «Мы помним» вдове военного корреспондента Ростислава Журавлёва Екатерине вручили автомобиль. Церемония прошла в субботу на полях XX Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии, посвящённого памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Об этом пишет РИА «Новости».
Ключи от автомобиля Belgee S50 ей передал губернатор Курской области и секретарь Союза журналистов России Александр Хинштейн. Во время мероприятия он подчеркнул роль журналистов, работающих в зонах конфликтов.
«Журналисты не идут в атаку, не носят оружие. Их оружие — это слово, это правда», — сказал Хинштейн.
Ростислав Журавлёв работал военным корреспондентом с 2012 года, а с 2021 года — в РИА «Новости». Он освещал события в Донбассе и других регионах в ходе специальной военной операции.
Ростислав Журавлёв погиб в июле 2023 года. Он стал жертвой обстрела украинских войск в районе населённого пункта Пятихатки. Причиной гибели стал разрыв кассетного суббоеприпаса. При этом его коллеги — фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков — получили ранения. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Журавлёва орденом Мужества, а в его родном городе предложили назвать одну из улиц в его честь.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни читайте в разделе «Общество» на Life.ru.