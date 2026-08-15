Спецслужбы Украины используют судебные базы РФ для поиска исполнителей терактов

Украинские спецслужбы перешли к тактике «точечного поиска» исполнителей для диверсий внутри России. Как сообщает Mash , вербовщики мониторят судебные базы данных, выискивая россиян с оппозиционным бэкграундом. Особый интерес для них представляют те, кто уже имел проблемы с законом из-за симпатий к ФБК* или высказываний против армии. Подобная стратегия позволяет спецслужбам выходить на людей, уже находящихся в состоянии конфликта с государством.

Так, исполнительница теракта в Севастополе, заложившая бомбу в парке для подрыва военного, действовала по указке украинских кураторов. Аналогичная ситуация с Павлом и Виктором Васиными: фигуранты дела о покушении на генерала ГРУ Владимира Алексеева ранее привлекались к ответственности за участие в митингах, после чего были завербованы украинской стороной. Ещё один громкий случай — Дарья Трепова. В 2022 году её привлекали за участие в митингах в Москве и Петербурге. Позже по заданию Киева она пришла на встречу с Владленом Татарским и передала ему статуэтку со взрывчаткой внутри.