Спецслужбы Украины используют судебные базы РФ для поиска исполнителей терактов
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Украинские спецслужбы перешли к тактике «точечного поиска» исполнителей для диверсий внутри России. Как сообщает Mash, вербовщики мониторят судебные базы данных, выискивая россиян с оппозиционным бэкграундом. Особый интерес для них представляют те, кто уже имел проблемы с законом из-за симпатий к ФБК* или высказываний против армии. Подобная стратегия позволяет спецслужбам выходить на людей, уже находящихся в состоянии конфликта с государством.
Так, исполнительница теракта в Севастополе, заложившая бомбу в парке для подрыва военного, действовала по указке украинских кураторов. Аналогичная ситуация с Павлом и Виктором Васиными: фигуранты дела о покушении на генерала ГРУ Владимира Алексеева ранее привлекались к ответственности за участие в митингах, после чего были завербованы украинской стороной. Ещё один громкий случай — Дарья Трепова. В 2022 году её привлекали за участие в митингах в Москве и Петербурге. Позже по заданию Киева она пришла на встречу с Владленом Татарским и передала ему статуэтку со взрывчаткой внутри.
Как правило, вербовка проходит по стандартному сценарию: через соцсети жертвам обещают финансовое благополучие и переезд в Европу, после чего принуждают к выполнению преступных заданий.
Ранее в Дагестане был задержан 17-летний администратор международного сетевого сообщества, через которое осуществлялась вербовка подростков для терактов и нападений на школы в России и за рубежом. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все участники и эпизоды. СК показал видео его допроса. После задержания подросток раскрыл свой мотив.
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* Организация признана экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ.