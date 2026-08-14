Суд арестовал женщину, которая подорвала военного в Севастополе
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Суд арестовал на два месяца женщину, которую обвиняют в подрыве военного в Севастополе. Об этом сообщает Mash на волне.
Следствие выяснило, что с 25 июня по 13 августа злоумышленница была в Крыму и Севастополе, собирала самодельную бомбу и готовила теракт по заданию Украины.
13 августа в Севастополе на улице произошёл взрыв, погиб мужчина. УФСБ раскрыло, что жертвой оказался российский военный. По подозрению в подрыве была задержана 32-летняя женщина. Она специально поджидала военного у скамейки, рядом с которой была заложена самодельная бомба, и дистанционно привела устройство в действие. Позже подрывницу задержали, она признала вину, но не раскаялась. Выяснилось, что ранее эта женщина была оштрафована по статье о дискредитации ВС РФ и радовалась убийству сограждан.
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