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14 августа, 07:18

Суд арестовал женщину, которая подорвала военного в Севастополе

Обложка © Telegram/Mash на волне

Обложка © Telegram/Mash на волне

Суд арестовал на два месяца женщину, которую обвиняют в подрыве военного в Севастополе. Об этом сообщает Mash на волне.

Следствие выяснило, что с 25 июня по 13 августа злоумышленница была в Крыму и Севастополе, собирала самодельную бомбу и готовила теракт по заданию Украины.

Власти Севастополя не оставят без поощрения горожан, которые помогли задержать подрывницу
Власти Севастополя не оставят без поощрения горожан, которые помогли задержать подрывницу

13 августа в Севастополе на улице произошёл взрыв, погиб мужчина. УФСБ раскрыло, что жертвой оказался российский военный. По подозрению в подрыве была задержана 32-летняя женщина. Она специально поджидала военного у скамейки, рядом с которой была заложена самодельная бомба, и дистанционно привела устройство в действие. Позже подрывницу задержали, она признала вину, но не раскаялась. Выяснилось, что ранее эта женщина была оштрафована по статье о дискредитации ВС РФ и радовалась убийству сограждан.

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Александра Вишнякова
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