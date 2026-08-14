Суд арестовал женщину, которая подорвала военного в Севастополе

Суд арестовал на два месяца женщину, которую обвиняют в подрыве военного в Севастополе. Об этом сообщает Mash на волне.

Следствие выяснило, что с 25 июня по 13 августа злоумышленница была в Крыму и Севастополе, собирала самодельную бомбу и готовила теракт по заданию Украины.