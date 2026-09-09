Захарова: Спонсоры Киева становятся соучастниками терактов против авиации
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Спонсоры Киева становятся соучастниками возможных атак на гражданскую авиацию в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Те, кто спонсирует киевский режим, любят заявлять о приверженности международному праву и безопасности гражданской инфраструктуры, но делают вид, что буквально не замечают, как их подопечный нагло угрожает атаковать гражданские авиалайнеры», — сказала дипломат.
Захарова, говоря о странах, которые оказывают поддержку Киеву, подчеркнула, что «они становятся прямым соучастником готовящихся терактов».
1 сентября Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям, чьи самолёты используют российское воздушное пространство, с призывом учитывать угрозу атак беспилотников. В ответ президент России Владимир Путин назвал эти слова «заявкой на государственный терроризм».
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