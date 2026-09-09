Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 сентября, 09:02

Захарова: Спонсоры Киева становятся соучастниками терактов против авиации

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Спонсоры Киева становятся соучастниками возможных атак на гражданскую авиацию в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Те, кто спонсирует киевский режим, любят заявлять о приверженности международному праву и безопасности гражданской инфраструктуры, но делают вид, что буквально не замечают, как их подопечный нагло угрожает атаковать гражданские авиалайнеры», — сказала дипломат.

Захарова, говоря о странах, которые оказывают поддержку Киеву, подчеркнула, что «они становятся прямым соучастником готовящихся терактов».

Президент Болгарии призвала создать «коалицию за мир» по Украине
Президент Болгарии призвала создать «коалицию за мир» по Украине

1 сентября Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям, чьи самолёты используют российское воздушное пространство, с призывом учитывать угрозу атак беспилотников. В ответ президент России Владимир Путин назвал эти слова «заявкой на государственный терроризм».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar