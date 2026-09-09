Спонсоры Киева становятся соучастниками возможных атак на гражданскую авиацию в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Те, кто спонсирует киевский режим, любят заявлять о приверженности международному праву и безопасности гражданской инфраструктуры, но делают вид, что буквально не замечают, как их подопечный нагло угрожает атаковать гражданские авиалайнеры», — сказала дипломат.

Захарова, говоря о странах, которые оказывают поддержку Киеву, подчеркнула, что «они становятся прямым соучастником готовящихся терактов».

1 сентября Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям, чьи самолёты используют российское воздушное пространство, с призывом учитывать угрозу атак беспилотников. В ответ президент России Владимир Путин назвал эти слова «заявкой на государственный терроризм».