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Регион
Опубликовано 3 сентября, 13:13

Захарова высмеяла переезд центра Чубайса на адрес с салоном красоты

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала информацию о новом адресе Центра российских исследований, созданного при участии бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса в Израиле. По документам организация теперь зарегистрирована под Тель-Авивом по адресу, где также работает салон красоты.

«Кто бы сомневался. Как с планшетами для школьников — все проекты про одно и то же. Пусть теперь это будет не нашей заботой», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

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Так дипломат отреагировала на публикацию «Известий». По данным издания, Центр российских исследований сменил адрес и теперь по документам располагается в хозяйственной пристройке частного дома. По тому же адресу в открытых источниках указан салон красоты. Центр российских исследований появился в Израиле в 2024 году. Проект заявлял своей целью изучение истории России, её политического и общественного развития, а также анализ происходящих в стране процессов. Среди людей, связанных с организацией, СМИ называли самого Чубайса, а также бывшего заместителя председателя правления «Роснано» Олега Киселёва, ныне живущего в Израиле.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, зачем Чубайс запустил в Израиле Центр российских исследований и кто вошёл в число участников нового проекта.

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Марина Фещенко
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