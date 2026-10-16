Захарова заявила о фейках про помощь российских дипломатов команде «Рыбаря»

Публикации о помощи российских дипломатов команде «Рыбаря» после задержания в Черногории содержат дезинформацию. Об этом сообщает официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале. По её оценке, авторы сообщений стремились дискредитировать работу диппредставительств.

Дипломат заявила, что первоначально эти сведения появились на ресурсах иноагентов, а затем разошлись по блогосфере. Она указала на совпадения в формулировках и опубликовала скриншоты сообщений.

«Точка входа — иноагентские ресурсы. Затем понеслось», — написала Захарова.

По словам представителя МИД, авторы публикаций использовали общую методичку и местами полностью копировали тексты. Захарова также отметила, что к распространению этих сообщений присоединились отдельные члены Союза писателей России.

Черногорские силовики задержали Михаила Звинчука, его супругу Валерию и троих сотрудников проекта 9 октября в гостинице города Рисан. Власти объяснили последующую высылку россиян соображениями национальной и внутренней безопасности. Полиция изъяла съёмочную технику, беспилотник и телефоны. Команда «Рыбаря» заявляла, что планировала снимать монастырь и заранее уведомила об этом местные органы власти.

Ранее Звинчук назвал Захарову одной из ключевых участниц работы по возвращению команды в Россию. По словам основателя проекта, она координировала действия российских посольств в Черногории и Сербии. Сотрудники диппредставительств помогали россиянам на протяжении всего пути домой. После принудительной высылки участники проекта вернулись в Россию. Во время задержания у них забрали личные вещи и профессиональное съёмочное оборудование, в том числе арендованную аппаратуру. Российское посольство потребовало вернуть имущество.