Закамская зона Татарстана подверглась массированному налёту дронов ВСУ

Закамская зона Татарстана подверглась массированной атаке беспилотников. В результате произошедшего никто не погиб и не пострадал, сообщили в пресс-службе главы республики.

По данным властей, обломки БПЛА повредили гражданский и промышленный объекты. Повреждения оказались незначительными. Производственные процессы при этом не нарушены. Работы на предприятиях продолжаются в штатном режиме.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Также ранее сообщалось об атаке БПЛА на Пермь. За ночь там было уничтожено 27 украинских дронов. Обломки одного из БПЛА упали на многоквартирный жилой дом. Погиб один человек, ещё четверо жильцов получили травмы. Для жителей пострадавшей многоэтажки организовали пункт временного размещения.