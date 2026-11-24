В России начали предлагать необычную услугу — имитацию собственных похорон, которую организаторы позиционируют как способ психологической перезагрузки. За 220 тысяч рублей клиенту обещают полноценную траурную церемонию, включая гроб, символическое погребение и даже плакальщиц. Об этом сообщает Mash Money.

По данным издания, у желающих испытать необычные ощущения есть несколько вариантов на выбор. Самый бюджетный обойдётся в 60 тысяч рублей. За эти деньги человеку предлагают провести полчаса в гробу, установленном в похоронном зале.

За 120 тысяч рублей программа расширяется: помимо пребывания в гробу, клиента обещают прокатить на катафалке до кладбища и обратно.

Самый дорогой пакет стоимостью 220 тысяч рублей предусматривает имитацию настоящих похорон. По утверждению Mash Money, человека помещают в гроб, опускают под землю и устраивают церемонию прощания. В программу также входят траурные речи, плакальщицы и поминальный стол.

Перед участием в необычном мероприятии клиент должен пройти обязательную консультацию психолога. Без одобрения специалиста организаторы к процедуре не допускают.

Сами продавцы услуги представляют свою деятельность одновременно как психологическую практику и ритуальный сервис. При этом они предлагают клиентам приобрести похоронные принадлежности, включая гробы.

По данным Mash Money, интерес к необычному развлечению проявляют любители острых ощущений, однако на полную имитацию погребения пока решился только один человек.

При этом безопасность подобной практики вызывает вопросы. Даже предварительная консультация психолога не гарантирует отсутствия физических и психологических рисков при имитации захоронения.