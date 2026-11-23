Масло в автоматической коробке нужно менять, даже если в сервисной книжке указано, что его хватит на весь срок службы машины, предупредил технический эксперт Максим Чеча. По его словам, под этим сроком автопроизводители обычно подразумевают гарантийный период — от трёх до пяти лет или 100–150 тысяч километров.

Тем, кто ездит преимущественно по трассе в умеренном климате, специалист советует менять жидкость каждые 60 тысяч километров или раз в четыре года. Если машина часто стоит в пробках, ездит по горам или тянет прицеп, интервал стоит сократить до 30–40 тысяч километров. Та же рекомендация касается любителей резких разгонов.

Если коробка прошла больше 100 тысяч километров на заводском масле, автоэксперт рекомендует частичную замену. За один раз удаётся обновить 40–50% жидкости. Две-три такие процедуры с интервалом 500–1000 километров позволяют постепенно обновить масло и снизить риск того, что отложения забьют каналы.

Полную замену на стенде специалист рекомендует для машин с небольшим пробегом и тех, у которых коробку регулярно обслуживали. При . Надписи «универсальное» для этого недостаточно.

«К тому же, чистое масло — залог долговечности АКПП. Затраты на регулярную замену жидкости несопоставимы со стоимостью эвакуатора и ремонта капитально сгоревшей коробки», — отметил собеседник RG.ru, призвав при выборе жидкости сверить допуск на канистре с требованиями автопроизводителя.