Суд в Махачкале заключил под стражу четвёртую подозреваемую по уголовному делу об убийстве 34-летней таксистки Динары Алхасовой. Женщина проведёт в СИЗО один месяц и 28 суток. Таким образом, под арестом находятся все четверо фигурантов резонансного преступления, сообщили в следственном управлении СК России по Дагестану.

По данным следствия, уголовное дело расследуется по статье 105 УК РФ («Убийство»). Сотрудники Следственного комитета продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и выяснять роль каждого из предполагаемых участников преступления.

Динара пропала 30 октября. В тот день она выехала из дома в Махачкале на автомобиле и перестала выходить на связь. Женщина занималась пассажирскими перевозками, в том числе выполняла заказы для туристов. Спустя несколько дней её тело с признаками насильственной смерти обнаружили на пустыре возле посёлка Новый Хушет.

Следствие полагает, что участники преступления пытались запутать поиски. В частности, телефон погибшей вывезли в другой район республики, а для захоронения тела использовали яму, выкопанную трактористом под предлогом обустройства уличного туалета.