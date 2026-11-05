Заманила таксистку в ловушку: В Дагестане отправили в СИЗО четвёртую фигурантку дела об убийстве
В Дагестане арестовали четвёртую подозреваемую в убийстве таксистки
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Суд в Махачкале заключил под стражу четвёртую подозреваемую по уголовному делу об убийстве 34-летней таксистки Динары Алхасовой. Женщина проведёт в СИЗО один месяц и 28 суток. Таким образом, под арестом находятся все четверо фигурантов резонансного преступления, сообщили в следственном управлении СК России по Дагестану.
По данным следствия, уголовное дело расследуется по статье 105 УК РФ («Убийство»). Сотрудники Следственного комитета продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и выяснять роль каждого из предполагаемых участников преступления.
Динара пропала 30 октября. В тот день она выехала из дома в Махачкале на автомобиле и перестала выходить на связь. Женщина занималась пассажирскими перевозками, в том числе выполняла заказы для туристов. Спустя несколько дней её тело с признаками насильственной смерти обнаружили на пустыре возле посёлка Новый Хушет.
Следствие полагает, что участники преступления пытались запутать поиски. В частности, телефон погибшей вывезли в другой район республики, а для захоронения тела использовали яму, выкопанную трактористом под предлогом обустройства уличного туалета.
Ранее Life.ru сообщал об аресте троих подозреваемых в убийстве таксистки Динары Алхасовой в Махачкале. Под стражу отправили бывшего мужа погибшей Акифа Гасанова, его знакомого Расула Джабраилова и 20-летнего студента Али Гудратли. По версии следствия, последний помогал скрыть следы преступления: вывез телефон женщины в Кизилюртовский район, ненадолго включил его, а затем выбросил в канаву.
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