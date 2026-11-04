Советский районный суд Махачкалы отправил под стражу фигурантов дела об убийстве 34-летней таксистки Динары Алхасовой. Среди арестованных оказались бывший муж погибшей Акиф Гасанов, его знакомый Расул Джабраилов и 20-летний студент Али Гудратли. Мера пресечения избрана до 1 января 2027 года.

По версии следствия, Гудратли помогал скрыть следы преступления. Молодой человек вывез мобильный телефон убитой в Кизилюртовский район Дагестана, ненадолго включил устройство, после чего снова его выключил и выбросил в канаву. Таким способом подозреваемые, предположительно, пытались направить поиски женщины по ложному следу.

Студенту первого курса инкриминируют убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Судья удовлетворила ходатайство следствия о его заключении под стражу. Аналогичную меру пресечения избрали Гасанову и Джабраилову.

Ранее Life.ru сообщал об исчезновении Динары Алхасовой. Утром 30 октября женщина выехала из дома в Махачкале на автомобиле Volkswagen Polo и перестала выходить на связь. Она подрабатывала в женском такси. Спустя три дня тело 34-летней женщины обнаружили возле посёлка Новый Хушет, а главным подозреваемым стал её бывший супруг. По информации правоохранителей, мужчина мог организовать убийство из ревности, поскольку не смирился с новым замужеством Динары. Чтобы скрыть тело, сообщники попросили тракториста выкопать яму якобы для уличного туалета. Позднее МВД Дагестана раскрыло подробности этой уловки.