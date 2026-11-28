Заместитель руководителя парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер намерен посетить Россию. Немецкий политик рассказал о предстоящей поездке и своих ожиданиях от участия в форуме на странице в социальной сети X.

«Я с нетерпением жду отличного форума и интересных дискуссий», — написал Фронмайер.

В своей публикации немецкий политик отметил специального представителя президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Тот отреагировал на сообщение о предстоящем визите.

«До скорой встречи!» — написал Дмитриев в комментариях.

Напомним, Кирилл Дмитриев сообщал, что трёхсторонний бизнес-форум с участием России, США и Германии планируют провести во втором квартале 2027 года. Для обсуждения подготовки к мероприятию представители немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) посетят Москву уже в декабре.

Ранее Фронмайер выступил против требования канцлера Германии Фридриха Мерца проводить переговоры с Россией по украинскому вопросу исключительно на нейтральной территории. По мнению представителя АдГ, выбор площадки не должен становиться препятствием для тех, кто действительно заинтересован в мирном урегулировании конфликта. Политик считает, что стороны вправе организовать встречу как в Москве, так и в Берлине или Вашингтоне.