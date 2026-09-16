«Заморозивший» девушку стример уже на свободе и активно ищет возлюбленную
Отсидевший за смерть девушки на балконе стример Reeflay ищет возлюбленную
Стример Станислав Решетняк, отсидевший три года за смерть девушки в прямом эфире, уже пару лет как живёт на свободе, а теперь озаботился поиском возлюбленной. По данным SHOT, в анкетах на дейтинг-сервисах Reeflay пишет о готовности к реальным встречам, а кое-где — что проживает в Амстердаме.
Станислав Решетняк. Фото © SHOT
При этом популярность у Решетняка, видимо, всё еще осталась: девушки быстро опознали в мужчине того-самого трэш-блогера, начали предупреждать друг друга и жаловаться в поддержку. Один аккаунт уже заблокировали, однако на другом сайте Станислав всё ещё предлагает незнакомкам пообщаться.
Напомним, тот самый стрим произошёл в декабре 2020 года. На фоне употребления алкоголя между ним и девушкой возник конфликт, и пьяный блогер демонстративно закрыл её, полуголую, на неотапливаемом балконе. Через некотороые время Решетняк заметил, что она не подаёт признаков жизни, и он решил вызвать скорую помощь. Всё происходило в прямом эфире. Суд приговорил трэш-стримера к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Во время приговора он не смог сдержать слёз. Однако осуждённый не отсидел весь срок и был отпущен на волю досрочно — спустя три года.
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