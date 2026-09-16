«Заморозивший» девушку стример уже на свободе и активно ищет возлюбленную

Стример Станислав Решетняк, отсидевший три года за смерть девушки в прямом эфире, уже пару лет как живёт на свободе, а теперь озаботился поиском возлюбленной. По данным SHOT, в анкетах на дейтинг-сервисах Reeflay пишет о готовности к реальным встречам, а кое-где — что проживает в Амстердаме.

Станислав Решетняк. Фото © SHOT

При этом популярность у Решетняка, видимо, всё еще осталась: девушки быстро опознали в мужчине того-самого трэш-блогера, начали предупреждать друг друга и жаловаться в поддержку. Один аккаунт уже заблокировали, однако на другом сайте Станислав всё ещё предлагает незнакомкам пообщаться.