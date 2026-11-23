Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Еврокомиссию в финансировании террористов, комментируя нежелание Брюсселя проводить двусторонние консультации с Москвой по украинскому урегулированию. Об этом дипломат заявила в беседе с ТАСС.

«[Еврокомиссия] занята финансированием террористов», — сказала Захарова.

Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пинью подтвердила, что Брюссель получил приглашение приехать в Москву, однако предпочитает переговоры в многостороннем формате. Она также заявила, что обсуждение архитектуры европейской безопасности возможно после прекращения огня на Украине и при полноценном участии стран Евросоюза и НАТО.

Президент России Владимир Путин 19 ноября сообщил, что Москва по дипломатическим каналам предложила европейским представителям приехать в российскую столицу. По словам главы государства, российская сторона хочет выяснить позицию европейских стран по украинскому урегулированию и понять, какие предложения они готовы представить.

Также Life.ru сообщал, что Захарова иронично отреагировала на желание европейских представителей приехать в Москву. Поводом стали условия Парижа, который потребовал обеспечить европейским странам полноценное участие в мирном процессе. Дипломат тогда предположила, что в Елисейском дворце «не с той ноги встали».