Запад раздражает то, что Россия даже после враждебных действий не стремится отомстить, а продолжает предлагать сотрудничество. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на медиафоруме «Россия — Африка 2026».

По словам дипломата, западные страны рассчитывают на ответную агрессию, однако Москва придерживается другого подхода. Захарова считает, что именно нежелание России действовать по такой логике вызывает особое недовольство её оппонентов.

«После всего того зла, которое они нам наносят и приносят, мы не становимся озлобленными, мы не начинаем мстить, мы не превращаемся в них с точки зрения этой агрессивной логики», — сказала представитель МИД.

Дипломат напомнила о вторжении Наполеона в Россию в XIX веке и событиях Великой Отечественной войны. По её мнению, исторический опыт показывает, что после столкновений с противниками Россия неизменно возвращается к предложениям о сотрудничестве.

Захарова также обратила внимание на заявления западных политиков о необходимости нанести России стратегическое поражение. При этом, по её словам, Москва продолжает выступать за совместное развитие Евразии, расширение торговли, создание транспортных маршрутов и формирование общей системы безопасности.

«Вот это они пережить не могут, понимаете? Даже не то, что они не могут нас завоевать, даже не то, что они не могут забрать наши ресурсы, а то, что мы каждый раз, буквально возрождаясь, все равно проповедуем любовь, а не ненависть», — заключила дипломат.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке третьего саммита «Россия — Африка», который пройдёт в Москве 28–29 октября. Участие подтвердили 48 африканских государств, причём 22 из них будут представлены на уровне глав государств. В программу вошли обсуждения торгового и инвестиционного сотрудничества, энергетики, продовольственной безопасности и новых технологий. Кроме того, Владимир Путин планирует провести серию двусторонних встреч с африканскими лидерами.