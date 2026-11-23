В Коми мужчину осудили за убийство 2000 года после редкой экспертизы с собаками
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В Республике Коми мужчину приговорили к десяти годам колонии строгого режима за убийство, совершённое более двух десятилетий назад. Одним из ключевых доказательств стала необычная запаховая экспертиза удавки, обнаруженной на месте преступления ещё в 2000 году. Специально обученные собаки указали на запаховые следы осуждённого, однако его защита оспаривает достоверность исследования. Об этом сообщает Baza.
Трагедия произошла в январе 2000 года в посёлке Озёрный. На обочине дороги обнаружили тело местного жителя Ивана Павлова. На шее мужчины была затянута удавка, а на теле нашли многочисленные колото-резаные ранения.
По версии следствия, перед убийством между мужчинами произошёл конфликт. Павлова вывезли в лесополосу, избили, пытались задушить и нанесли 13 ударов ножом. Под подозрение попал знакомый погибшего по имени Максим. Однако расследование затянулось более чем на двадцать лет.
Переломным моментом стала одорологическая экспертиза, которую провели специалисты экспертно-криминалистического центра УМВД по Новгородской области. На исследование отправили шнур-удавку, хранившийся в материалах уголовного дела с момента убийства.
Эксперты использовали специально обученных собак-детекторов, способных распознавать индивидуальные запаховые следы человека. Согласно выводам исследования, на удавке обнаружили запаховые следы Максима. Впоследствии мужчине назначили десять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Однако защита осуждённого считает результаты экспертизы недостоверными. Адвокат утверждает, что при изъятии удавки в 2000 году могли быть нарушены требования к сохранению вещественных доказательств. Окровавленный шнур, по версии защиты, не поместили в стерильную упаковку, а на протяжении многих лет к нему могли прикасаться посторонние люди.
Юрист также ставит под сомнение возможность достоверного определения запаховых следов спустя столь продолжительное время.
Ещё одним спорным обстоятельством стали противоречия в судебно-медицинских заключениях. Согласно одной экспертизе, смерть Павлова наступила утром 25 января, тогда как другая указывает на вечер 24 января. Защита считает расхождение существенным и настаивает на проведении независимого исследования.
Сам осуждённый вину не признаёт. Его родственники также убеждены в невиновности мужчины. Сторона защиты пытается оспорить приговор.
Одорологическая экспертиза применяется в российской криминалистике для исследования запаховых следов человека. В качестве биологических детекторов специалисты используют специально подготовленных собак. Однако достоверность результатов конкретного исследования, как и соблюдение правил хранения вещественных доказательств, может становиться предметом судебного спора.
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