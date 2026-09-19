Запах сырого подвала: Химик объяснил, как правильно стирать вещи в неотапливаемой квартире в конце сентября

В конце сентября люди достают плотные хлопковые вещи, худи с начёсом и ветровки. В холодной квартире при высокой влажности джинсы и толстовки сохнут по 48 часов, успевая «закиснуть» — в волокнах размножаются бактерии, дающие невыводимый запах сырого подвала. Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в комментарии для Life.ru объяснил, почему уксус бесполезен и как спасти одежду от плесени.

В холодной квартире при высокой влажности воздуха джинсы и толстовки сохнут по 48 часов, успевая «закиснуть» — в волокнах размножаются бактерии, дающие невыводимый запах сырого подвала. Уксус добавлять в отсек для кондиционера смысла вообще никакого нет. От него пользы не будет, он не является бактерицидным и антигрибковым средством, поэтому добавлять его бесполезно. Андрей Дорохов Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА

А вот антибактериальные добавки как раз использовать можно для того, чтобы остановить начавшиеся процессы порчи и уничтожить плесневые грибки. Точнее, нужны даже не просто антибактериальные, а прежде всего антигрибковые добавки. Что касается отжима, то полностью, конечно, даже на максимальной скорости высушить вещи не получится. В прачечных есть специальные сушилки, которые обдувают бельё горячим воздухом — там высушить можно. Есть и некоторые стиральные машинки для бытовых целей, у которых тоже предусмотрен режим сушки.

В таких случаях высушить одежду реально, а просто отжим, даже на максимально высокой скорости, полностью плотное бельё высушить не сможет. Но всё равно такой сильный отжим на 1200 поможет сократить время сушки, и, соответственно, не будет ни грибков, ни плесени. Безусловно, при отжиме на максимальной скорости влаги в вещах останется меньше, время, необходимое для того, чтобы досушить их до конца, сократится, и вероятность порчи будет ниже.

«Иначе могут размножаться бактерии и прежде всего грибки, плесень, которые дают запах сырого подвала. У меня на даче в шкафу висела дублёнка, так она буквально заплесневела — отсырела и заплесневела. Так что это вполне реально», — резюмировал эксперт.