Заплатили за вуз, а получили ссылки: В Госдуме предложили вернуть 70% занятий в аудитории

В России предложили законодательно обязать вузы проводить не менее 70% занятий на очных программах в аудиториях. Поводом стали жалобы студентов и родителей, которые платят сотни тысяч рублей за обучение, но вместо лекций получают ссылки на видеокурсы. С такой инициативой Life.ru выступил депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш.

По словам парламентария, в некоторых университетах очное обучение фактически подменяют самостоятельным просмотром записей. Студентам предлагают осваивать материал без преподавателей, а зачёты и экзамены проводят дистанционно.

Люди поступили в вуз, заплатили деньги за очное обучение, а вместо лекций и семинаров им выдают ссылки на видеокурсы и говорят: «Учитесь сами». Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР

Депутат убеждён, что дистанционные технологии должны дополнять традиционные занятия, а не вытеснять их. По его мнению, без постоянного общения с преподавателями и однокурсниками студенты теряют возможность учиться аргументировать свою позицию, участвовать в дискуссиях и самостоятельно анализировать информацию. В результате полноценное образование рискует превратиться в просмотр роликов и прохождение тестов.

Первым шагом Панеш предлагает закрепить обязательную долю аудиторных занятий на очных программах — не менее 70%. Второй пункт инициативы — запретить полностью переводить такие программы в дистанционный формат без письменного согласия студентов и перерасчёта стоимости. Парламентарий считает, что при замене очных занятий онлайн-курсами цена обучения должна снижаться, а одностороннюю подмену формата без компенсации расценивает как нарушение прав потребителя.

Отдельные претензии депутата связаны с сокращением преподавательского состава. По его утверждению, некоторые бюджетные университеты уменьшают число ставок, чтобы формально продемонстрировать рост зарплат оставшихся сотрудников. В результате нагрузка переносится на видеозаписи и электронные материалы. Чтобы остановить такую практику, Панеш предлагает ввести мораторий на сокращение преподавательских ставок в государственных вузах.

Четвёртое предложение касается прозрачности работы университетов. Панеш хочет обязать их публиковать на официальных сайтах реальное соотношение аудиторных и дистанционных занятий, а также сведения о числе преподавателей, работающих по совместительству. По его мнению, студенты и родители должны заранее понимать, сколько живого общения с педагогами предполагает оплаченная программа.

В обоснование инициативы депутат сослался на изменения в законодательстве об электронном обучении. Постановление Правительства № 517 от 6 мая 2026 года скорректировало действующие правила, в том числе предусмотрело использование многофункционального сервиса обмена информацией, с которым связано внедрение мессенджера MAX, и уточнило порядок дистанционной аттестации. Использование прокторинга при этом регулируется локальными актами вузов.

«Это не модернизация образования, это его имитация», — считает Панеш.

Он настаивает, что государственное финансирование не должно сопровождаться экономией на преподавателях за счёт качества подготовки студентов.

Ранее Life.ru сообщал о планах Минобрнауки изменить порядок оплаты обучения при поступлении в вузы. Ведомство предложило обязать абитуриентов вносить плату за первый семестр до зачисления, чтобы исключить одновременное бронирование мест в нескольких университетах. Предусматривается возможность использовать образовательные кредиты и материнский капитал. Однако депутат Госдумы Олег Смолин раскритиковал эту идею. По его мнению, требование единовременной оплаты может создать дополнительные трудности для семей с небольшими доходами, которым удобнее платить за учёбу частями.