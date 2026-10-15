Запугать не получилось: Ковальчук заявил об обратном эффекте атак ВСУ перед выборами

Попытки ВСУ запугать жителей Брянской области перед выборами привели к противоположному результату — население региона, напротив, сплотилось. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил губернатор Егор Ковальчук, комментируя атаки на гражданскую инфраструктуру.

По словам главы региона, интенсивность ударов по социальным и транспортным объектам особенно возросла в преддверии голосования. Он считает, что таким образом украинская сторона рассчитывала нарушить привычную жизнь приграничных населённых пунктов и повлиять на участие граждан в выборах.

Ковальчук полагает, что одной из целей было заставить людей отказаться от похода на избирательные участки. Однако, по его оценке, давление лишь усилило сплочённость населения.

«Но, как вы видите, это дало скорее обратный эффект, наоборот консолидировало общество», — подчеркнул губернатор.

Подтверждением своих слов он назвал результаты голосования. Несмотря на сложную оперативную обстановку, выборы в Брянской области состоялись в установленные сроки и прошли организованно.

Глава региона также обратил внимание на высокую явку и поддержку, которую избиратели оказали президенту Владимиру Путину и партии «Единая Россия». По мнению Ковальчука, эти показатели свидетельствуют о том, что попытки дестабилизировать ситуацию не достигли поставленных целей.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что жители приграничных территорий продолжают оставаться в своих населённых пунктах, несмотря на сохраняющуюся угрозу атак.