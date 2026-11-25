Заслуженный тренер СССР и России по вольной борьбе Камболат Габисов скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

За десятилетия тренерской деятельности Габисов воспитал более 30 мастеров спорта СССР. Среди его учеников — чемпионы Европы Борис Бигаев и Олег Калоев, чемпион Олимпийских игр среди глухих Анатолий Семеряков и победитель молодёжного первенства мира Владимир Плиев.

Габисов родился 14 мая 1930 года в североосетинском селении Дарг-Кох. Заниматься вольной борьбой он начал довольно поздно — в 26 лет. Впоследствии трижды становился чемпионом спортивного общества «Локомотив», а в 1962 году приступил к тренерской работе.

Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры национальных сборных выразили соболезнования родным и близким Габисова. Прощание с ним состоится 26 ноября во Владикавказе.

Ранее, 6 ноября, стало известно о смерти заслуженного тренера СССР и России по спортивной гимнастике Леонида Аркаева. За годы работы его воспитанники завоевали 77 олимпийских медалей. В этом же месяце на 96-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР по фехтованию Леонид Лейтман, серебряный призёр чемпионата мира 1957 года. Спортивная школа, в которой он работал, подготовила десятки мастеров спорта.