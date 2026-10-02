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Опубликовано 2 октября, 14:28

Застреливший полицейского в Наро-Фоминске оказался несудимым уроженцем Урала

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мужчина, который смертельно ранил полицейского Павла Шевякова в Наро-Фоминске, оказался 31-летним россиянином без судимостей. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, стрелок был прописан в Свердловской области. Известно, что его уничтожили ответным огнём прямо на месте происшествия.

СК опубликовал видео из нарколаборатории в Паново, где погиб полицейский
СК опубликовал видео из нарколаборатории в Паново, где погиб полицейский

Напомним, гибель сотрудника полиции произошла во время спецоперации по ликвидации нарколаборатории в Подмосковье. Операция по пресечению подпольного производства наркотиков обернулась вооружённым столкновением, в ходе которого погиб один из силовиков. Позже стала известна личность жертвы преступника. Им оказался 35-летний капитан полиции Павел Шевяков, который отдал службе десять лет.

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Вероника Бакумченко
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