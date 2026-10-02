Застреливший полицейского в Наро-Фоминске оказался несудимым уроженцем Урала

Мужчина, который смертельно ранил полицейского Павла Шевякова в Наро-Фоминске, оказался 31-летним россиянином без судимостей. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, стрелок был прописан в Свердловской области. Известно, что его уничтожили ответным огнём прямо на месте происшествия.