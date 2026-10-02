Застреливший полицейского в Наро-Фоминске оказался несудимым уроженцем Урала
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Мужчина, который смертельно ранил полицейского Павла Шевякова в Наро-Фоминске, оказался 31-летним россиянином без судимостей. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, стрелок был прописан в Свердловской области. Известно, что его уничтожили ответным огнём прямо на месте происшествия.
Напомним, гибель сотрудника полиции произошла во время спецоперации по ликвидации нарколаборатории в Подмосковье. Операция по пресечению подпольного производства наркотиков обернулась вооружённым столкновением, в ходе которого погиб один из силовиков. Позже стала известна личность жертвы преступника. Им оказался 35-летний капитан полиции Павел Шевяков, который отдал службе десять лет.
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